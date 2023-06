Lady Tepito pidió disculpas por ofender a familia y amigos de Lesly Martínez (+Video)

"Como si con eso la fueran a revivir", fue la frase que una mujer, apodada en las redes sociales como "Lady Tepito", les dijo a familiares y amigos de Lesly Martínez, que se manifestaban para exigir justicia por su feminicidio.

Tras darse cuenta de su error, cuatro días después, la joven que aseguró ser miembro de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México y ser sobrina de alguien que vende micheladas en el "barrio bravo" pidió disculpas por sus ofensas.

A través de un video, Daniela, la chica bautizada como Lady Tepito, aseguró que sus comentarios "estuvieron fuera de lugar", esto al afirmar que no estaba al tanto del por qué se estaban manifestando y por ello en ese momento no comprendió las exigencias de la familia de la víctima.

"Mi nombre es Daniela, hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar", expresó.

¿Por qué le pusieron Lady Tepito?

El pasado jueves 8 de junio, los familiares de Lesly Martínez, joven desaparecida el 30 de abril y encontrada sin vida 14 días después en el municipio Huitzuco de los Figueroa, Morelos, protestaban frente a la sede de la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir avances en el caso de la joven presuntamente asesinada por su pareja Alejandro Alberto "N".

Cuando una mujer presuntamente trabajadora de la Fiscalía capitalina, se acercó a ofenderlos con el fin de que se retiraran del lugar. "Órale no más no se me quede viendo muy ver... porque no sabe ni qué pedo conmigo", comentó la supuesta funcionaria.

La familia de Lesly Martínez, quien transmitía la protesta, cuestionó el porqué les hablaba de una forma tan grosera cuando ellos lo único que pedían era justicia por Lesly.

Sin embargo, la mujer continuó insultándolos para que se fueran; "ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la ver... van a aguantar", fue la amenaza que le valió ser apodada como Lady Tepito.

#Nacional l Daniela, la chica bautizada como Lady Tepito, aseguró que sus comentarios "estuvieron fuera de lugar", esto al afirmar que no estaba al tanto del por qué se estaban manifestando.

