La riqueza por habitante en México, estancada durante dos décadas

La riqueza por habitante en México se encuentra estancada durante los últimos 20 años y ha retrocedido luego de crisis económicas como la de 2008 y en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al revisar datos del Producto Interno Bruto del Inegi, y compararlo con el número de habitantes, se puede obtener el PIB per cápita, el cual es un indicador que exhibe el valor de todos los bienes y servicios finales generados y disponibles por habitante; es un promedio y no muestra cómo se distribuye ésta riqueza, pues no refleja por ejemplo la desigualdad en el reparto de las mismas.

No obstante, con los datos revisados se puede observar que de 1995 a 2000, pese a la crisis del 94, la riqueza por habitante pasó de 109 mil 663 pesos, a 132 mil 667.

Mientras que de 2000 a la fecha, aunque esa cifra ha subido y bajado, no se refleja un aumento sustancial, sino un estancamiento que por ejemplo si se compara el año pasado con el 2000 la riqueza per cápita aumentó apenas unos mil pesos, al pasar de 132 mil 667 a 133 mil 493, esto último con datos al tercer trimestre del 2020.

De acuerdo con cifras de Oxfam México, en el país, la desigualdad indica que el 1% más rico tiene más de ocho veces la cantidad de riqueza que los 62 millones de personas en situación de pobreza por ingresos.

Los considerados como los más ricos del país son los empresarios: Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres González, Eva Gonda de la Rivera y María Asunción Aramburuzavala.

Con información de Aristegui Noticias