'La patria no nos representa': Mujeres dan 'antigrita' desde la toma de la CNDH

En el día 11 de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las mujeres que se mantienen en el lugar celebraron 'La Antigrita', un evento alterno a los festejos patrios de septiembre.

'La Antigrita' es un evento de reclamo colectivo de familiares y madres de desaparecidos y desaparecidas, así como de colectivas feministas que piden justicia por la violencia en contra de las mujeres.

"Cuando el mundo nos declaró la guerra, decidimos contestarles y esta es nuestra respuesta. Nosotras hemos respondido desde el arte y desde el amor, y ese amor es el que nos hizo tomar este espacio, y este espacio justo este espacio que es lo que más nos han criticado, ¿por qué Derechos Humanos y no Procuraduría Federal y no la Presidencia de la República?, porque lo que queremos es decir compañeras y compañeros, que no existen derechos humanos para las mujeres en este país", dijo una mujer en el mensaje de inicio del evento.

"No hay instituciones que estén respaldando, resguardando o atendiendo a las mujeres que vivimos víctimas de la violencia. No hay una mujer en este país que no haya vivido algún tipo de violencia. Y desde esa lógica es que damos inicio a esta Antigrita donde decimos que la patria no nos representa, queremos una matria que nos acompaña y nos abraza, una matria feminista", añadió.

Las mujeres lanzaron consignas en las que pedían aborto legal en México, y cantos como: "Somos malas, podemos ser peores. Y al que no le guste, se jode, se jode", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos" y "Dónde están, dónde están, nuestros hijos, ¿dónde están?".

Al grito de "no estás sola", las manifestantes que asistieron al lugar recibieron a las madres de desaparecidos y de víctimas de violencia, quienes ofrecieron discursos desde el balcón de las instalaciones.

Asimismo, agradecieron los apoyos y víveres que han llegado a la 'Okupa Casa de Refugio Ni Una Menos México'.

La cantante Vivir Quintana interpretó 'Canción sin miedo', la cual es un nuevo himno feminista. En el momento, las mujeres se unieron al canto tomadas de las manos.

En esta ceremonia participaron diversas representantes de organizaciones como 'Colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Secuestrados en el estado de Guerrero y el País', 'Colectivo Bloque Negro' y 'Colectiva Asteria'.