"La mayoría calificada, permitirá reformar la Constitución Mexicana": López Obrador

Al inicio de su conferencia mañanera en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la oposición está contra la sobrerrepresentación, y ahora no quieren respetar la Constitución:

El titular del Ejecutivo federal, dijo que la oposición no quiere acatar lo que establece la Constitución, y ahora están contra la sobrerrepresentación, porque el movimiento de transformación va contar con mayoría calificada, lo que permitirá reformar la Constitución, y cuando se presentó la iniciativa electoral, votaron en contra y ahora no quieren respetar:

"Además, hasta les dimos la oportunidad porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en el país, somos demócratas auténticos, sinceros y rechazaron la reforma electoral que propusimos, en donde se arreglaba este asunto de la sobrerrepresentación y qué hicieron, votaron en contra, para mantener lo que ellos habían aprobado. Pero ahora ya no quieren respetar lo que dice la Constitución y empiezan a decir cómo si sacaron 54 por ciento van a tener 66 por ciento, van a tener sobrerrepresentación, sí, así lo establece la ley, la ley de leyes, también es como se quiera interpretar. Porque si hay 300 distritos electorales federales y el movimiento de transformación gana el 85% por qué no va a tener mayoría calificada. De 300 distritos, el movimiento de transformación gana el 85%, qué porcentaje gana el bloque conservador pues como el 10 por ciento".