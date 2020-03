La lucha es de hombres y mujeres: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a favor de las causas de mujeres, pero no quiere la separación con hombres, y que su Gobierno está en contra del machismo y la violencia.

"Con hechos hemos demostrado, y lo seguiremos haciendo, que somos simpatizantes de las causas de las mujeres y en general, también, de la justicia para todos los seres humanos. Yo estoy a favor de las causas de las mujeres, pero no quiero la separación de las mujeres y hombres. Es la lucha de las mujeres y los hombres", expresó.

Durante un evento en Fresnillo, Zacatecas, como parte del Día Internacional de la Mujer, el Mandatario federal aseguró que está en contra del machismo y que la violencia contra las mujeres no es compatible con sus ideales.

"Estamos en contra del machismo. Todos tenemos que ayudar, el que no brinque, el que no se pare es machista. ¡¿Ah, se van a quedar sentados?! Todos en contra de la discriminación, en contra del racismo, del clasismo y del machismo. Que nadie se confunda o quiera manipular, la violencia en contra de las niñas y de las mujeres es incompatible, no es compatible con nuestros ideales, no lo queremos ni lo vamos a permitir", afirmó el tabasqueño.

"En el Gobierno de la Cuarta Transformación estamos ocupados todos los días en combatir la violencia atacando sus causas y sus efectos por nuestra convicción, somos partidarios de la democracia, de las libertades, de la no violencia y creemos firmemente en que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia".

El Presidente además mantuvo su mensaje de que pronto se verá una disminución de los índices delictivos, especialmente el feminicidio.

"Por eso estoy optimista de que se van a reducir los índices delictivos, los homicidios, y se van a terminar los feminicidios.

"Por ello, la estrategia para enfrentar la violencia no tienen como fundamento el uso de la fuerza, sino la atención a los graves problemas de desigualdad, de pobreza, al grave problema de la desintegración familiar, y a lo que ha venido sucediendo, la pérdida de valores morales, espirituales", dijo.

López Obrador presumió que durante su trayectoria política siempre estuvo acompañado por mujeres y prometió que próximamente más funcionarias se incorporarán al Gabinete.

"He luchado codo a codo con mujeres independientes para hacer presente la igualdad social y la democracia. Cuando fui Jefe de Gobierno, la mayoría de los integrantes del Gabinete eran mujeres. También, en el Gobierno que represento, como nunca hay mujeres en el Gabinete y en puestos de dirección. "Estábamos ocho a ocho, hubo un cambio y se quedaron nueve hombres y siete mujeres, más el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina. Hago el compromiso de que van a entrar más mujeres al Gabinete",



Contrario a los actos multitudinarios que acostumbra tener el Presidente, su acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer lució con decenas de sillas vacías.

Faltaban 10 minutos para que llegara el titular del Ejecutivo cuando la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, comenzó a retirar sillas, para que no se viera vacío el recinto.

Algunos de los simpatizantes que estaban sentados en las ultimas filas fueron pasados al frente para tapar los huecos.

Sin embargo, el acto conmemorativo arrancó con muchos espacios sin ocupar.

A López Obrador lo acompañaron las Secretarias de Gobernación, Economía, Bienestar y Trabajo, así como la titular de Inmujeres.

Aunque la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez, lo acompañó a sus actos públicos del sábado, este día no lo hizo.