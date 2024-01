La jirafa Benito podría no ser trasladada a Africam Safari, por negligencia, esto sabemos

No es un ticket de devolución si no es un sillón, es un rescate, cuando el clima de un lugar no es el apto para un animal y su vida corre peligro hay que protegerlo los más rápido posible, los protocolos para traslado @PROFEPA_Mx y los expertos en ese tema los conocen a la... https://t.co/1pSLaKexDX