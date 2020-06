La incertidumbre prevalece con la reactivación económica: Carlos Salazar

Es lunes 1 de junio y el banderazo para la reactivación económica ya ondea. Con una tasa mínima de pruebas, más de 90 mil casos confirmados y 9 mil 930 muertes, México retoma actividades económicas y se adentra a un escenario de pronóstico reservado. Frente a eso, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirma: "Hay más incertidumbre, conocemos menos de lo que nos va a pasar que lo que sabemos. Tan grande es la incertidumbre que no sabemos hasta dónde vamos a llegar y de qué manera se nos van a ir presentando las cosas".

En un adelanto para Aristegui Noticias de la entrevista "2020, la pandemia" que girará alrededor de las expectativas sobre la economía mexicana y las grandes lecciones que deja esta pandemia, Carlos Salazar sostiene que aún es muy prematuro predecir el momento en el que la economía registrará mejores bríos, pues aún hay mucho desconocimiento del estado que guarda el Covid-19 en territorio mexicano.

"Yo no sé si todavía estamos a la mitad del problema. El hecho de que nos digan que ya podemos regresar a nuestras actividades no significa que las cosas vuelven a la normalidad que todos quisiéramos. Lo que sí sabemos es que si no lo hacemos bien desde el primer día nos vamos a tardar más".

El sector privado, asegura Carlos Salazar, está listo para invertir. "Pero si dejamos que las cosas se acomoden a la buena de Dios, pues se van a ir acomodando, pero con toda seguridad con una gran ineficacia y con un mayor costo económico al final".

El CCE, concluye Carlos Salazar, sigue a la espera de tener una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para darle buen curso a la reactivación económica.

Con información de Aristegui Noticias