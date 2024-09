"La 4T es una hermandad", afirman AMLO y Claudia Sheinbaum

Los presidentes constitucional y electa, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum manifestaron que la "Cuarta Transformación (4T)" es una "hermandad".

Al inaugurar la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, y la nueva Cineteca Nacional, ambos compartieron anécdotas relativas a su lucha de años por llegar al poder, lo que ha generado que la gente, el pueblo, tenga un gran amor a López Obrador, lo que para Sheinbaum Pardo es "inexplicable":

El presidente Andrés Manuel López Obrador, retomó el concepto al expresar:

Las afirmaciones de los presidentes se dan a 2 días de que, durante su participación en el VII Congreso Nacional de Morena, coincidieran en su llamado a la unidad de del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena):

Es menester recordar que en la carta leída por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el cónclave, López Obrador exhortó a las huestes morenistas a no caer en los vicios de la vieja política:

"No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo".