Juicio a Lozoya no afectará contrataciones efectuadas en Reforma Energética

En diálogo circular con medios de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el juicio que se le sigue a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no afectarán los 100 contratos que se entregaron durante la polémica Reforma Energética.

Señaló que la posibilidad de hacer una contrarreforma en materia energética sería después de la mitad de su administración y si se gana la revocación de mandato.

López Obrador recordó que el sigue con el compromiso de que, en los tres primeros años, se opere sin realizar ninguna reforma legal, por lo que se refiere las rondas petroleras y los contratos derivados de la misma.

"Hasta ahora no hemos tenido mayores problemas para rescatar a Pemex y la CFE, no ha habido necesidad de la revisión de contratos, sino solamente y hay revisión de contratos que no tienen que ver con estos sino donde se consideraba que hubiera abusos, compra de energía a precios elevadísimos, entrega de subsidios, lo que no sucede en ninguna parte del mundo".

Aseguró que es probable que no se modifique la Constitución en materia energética "pero si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y a la CFE no descartamos hacer una iniciativa. No lo haríamos ahora, sino hasta el tercer año".

"Es decir se emprendería en la segunda parte del sexenio sobre todo para dejar amarrados los cambios", tomando en cuenta el compromiso de respeto al marco legal y que el próximo año hay elecciones y al año siguiente la revocación del mandato".