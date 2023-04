Juez procesa a exfuncionario de Diconsa en Guanajuato por lavado de dinero en caso Segalmex

Un exfuncionario de Diconsa fue vinculado a proceso este sábado por supuesto lavado de dinero en el caso de los desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de José Elías "A", por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.

En este caso, el Juez Federal le impuso, además, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó seis meses de plazo para la investigación complementaria. Quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 de Almoloya, conocido como "Altiplano".

El 30 de marzo de 2023, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo detuvieron cumplimentando una orden de aprehensión en su contra. El exfuncionario era jefe de almacén de Diconsa en Guanajuato y fue detenido en Celaya, en dicha entidad, indicó la FGR.

EL DESFALCO DE SEGALMEX

Seguridad Alimentaria Mexicana, el organismo que fue creado para "procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles", es —a cuatro años de su puesta en marcha— señalado por un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar, que implicarían a al menos 22 personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contras esas 22 personas —entre ellos funcionarios— a inicios de marzo, a quienes se acusa del pago irregular de 145 millones de pesos por casi ocho mil toneladas de azúcar, de las cuales sólo se entregaron tres mil 110 toneladas. El fraude también se reportó en la adquisición de 73.4 millones de pesos en carne a través de cinco convenios y otros de 51.6 millones de pesos en adquisición de garrafones de agua, según reportó El País.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que no habrá impunidad en el caso que implica a esta institución cuya fundación él firmó, puesto que se iría "a fondo" en la investigación para castigar a los responsables.

"No hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal", dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado 13 de marzo. "Y qué decían antes los corruptos: ´caiga quien caiga´, ´no me temblará la mano´, ´la Ley es la Ley´. Pura simulación, pura demagogia".

a sospecha de fraude en Segalmex data desde al menos el 2022, cuando el Presidente hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la FGR en la materia. "Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación", dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa.

Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo, la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre los cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.

"Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal", dijo en ese momento la FGR.

Para ese entonces, era la sexta judicialización de cuatro carpetas de investigación abiertas por desfalcos de Segalmex, mientras que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunció que todavía habían más carpetas a judicializarse en los próximos meses.