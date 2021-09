'Jefes' delincuenciales denuncian hostigamiento en el Altiplano

El agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la jueza el sobreseimiento del caso; a lo que ella aclaró que en su momento "dictará la resolución que en derecho corresponda".

Cabe señalar que el titular de la Delegación en el Estado de México del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) designó a un defensor para que asesore a los quejosos.

Noticia Relacionada México es el amigo más cercano de EU: dice Biden

La demanda fue presentada por Servando Gómez, ´La Tuta´, ex líder del cártel Los Caballeros Templarios; El ´M1´ o ´El Gordo´, ex líder del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén; y por Fernando Sánchez Arellano, ´El Alineador´ o ´El Ingeniero´, ex líder del cártel de Tijuana.

Además, por Hugo Guerrero Encinas, ´El 01´, lugarteniente de Noel Salgueiro Nevarez, ´El Flaco Salgueiro´, líder fundador del grupo de sicarios conocido como Gente Nueva del cártel de Sinaloa. De igual manera por parte de Javier Adrián Salazar Ortiz, quien fue jefe de plaza de Los Zetas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

https://www.ejecentral.com.mx/jefes-del-narco-denuncian-hostigamiento-en-el-altiplano/