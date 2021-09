´Jamás me he robado un peso´: Inés Gómez Mont responde a acusaciones en su contra

Así mismo, acusó que fue advertida de que existen más casos fabricados en su contra.

"Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso".

Gómez Mont, quien es buscada junto con su esposo Víctor Álvarez Puga por la Fiscalía General de la República (FGR), al parecer está refugiada en una lujosa mansión que posee en Miami Beach y que fue propiedad de la cantante estadounidense Cher, según el portal Animal Político.

El pasado10 de septiembre se dio a conocer que tanto ella como Álvarez Puga fueron acusados por los delitos de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3 mil millones de pesos (unos 150 millones de dólares).

"Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", respondió Gómez Mont en redes sociales.

También, recalcó que "jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado".

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/29/jamas-me-he-robado-un-peso-ines-gomez-mont-responde-a-acusaciones-en-su-contra/