INM aprieta requisitos en el plan 'Quédate en México'

Como parte de la reactivación del programa Quédate en México, que establece que quienes soliciten refugio en Estados Unidos permanecerán en territorio nacional hasta que concluya el trámite en el país vecino, el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que "no se aceptará a la población considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la corte migratoria, o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada".