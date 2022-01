Inicia el 8 de enero vacunación a maestros y personal administrativo

Como parte del reporte del Pulso de la Salud, el funcionario dijo que el biológico que se aplicará a los docentes será de la farmacéutica Moderna.

Alcocer Varela indicó que se tiene previsto inocular a 2.7 millones de maestros y personal de la educación del país.

"Es el refuerzo al personal educativo que se inicia el sábado, el sábado ocho de enero de este año y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas y se va a hacer de acuerdo a la logística, convocatoria, sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque que es de 1.27 millones y el segundo que viene cinco días después de la vacuna Moderna, con 16 entidades restantes en este embarque para una total aplicación a través de la vacuna Moderna".

Aunque el titular de Salud aun no especificó cuáles serían las 16 entidades federativas en donde se comenzara a vacunar a los maestros, ya que esto se determinará una vez que llegue el embarque de las dosis.

En este tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta aplicación no interferirá en el ciclo escolar en curso.

"No, se va a hacer al mismo tiempo, nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, nos han ayudado mucho y desde luego con los gobiernos estatales para llevar a cabo la vacunación sin necesidad de interrumpir las clases".

En su oportunidad, el secretario de Marcelo Ebrard, comentó que el 6 de enero llegarán a México 1.2 millones de dosis de Moderna y que 1.5 millones más, entre el 8 y 10 de este mes, esto como parte de una donación que el propio laboratorio estadounidense hace a nuestro país.

Recordó que por ahora concluyeron los cuatro contratos que se tenían para recibir dosis de Sinovac, Cansino, AztraZeneca y Pfizer a pesar de ello aseguró que se tendrán más vacunas resultado del compromiso que se adquirió con el mecanismo Covx, aunque dijo, su entrega está atrasada.

Invita AMLO regresar a clases presenciales "ya se pasaron"

López Obrador aprovechó para exhortar a las escuelas de todos los grados académicos a regresar a las aulas, ya que nada sustituye las clases presenciales y porque muchos estudiantes no cuentan con internet para poder seguir con ellas en sus casas.

"Porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales, respetuosamente, porque nada sustituye a las clases presenciales además no todos tienen oportunidad de contar con internet, además la escuela es el segundo hogar, es cosa de preguntarle a los niños".

Niños con Covid leve pueden ser tratados con paracetamol y vaporub: Alcocer

Y hablando de niños, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que en algunos casos de Covid-19 no grave pueden ser tratados con tés, paracetamol y/o ungüentos como el "vaporub".

"No estoy señalando que es así de sencillo, con tés, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para esto y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente, lo que usan las mamás, el 'vaporub' y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos".

Explicó que debido a que los síntomas de esta variante son como los de una gripe pueden confundirse con enfermedades y alergias propias de la época invernal; lo que explica las causas del incremento en los consultorios médicos, y que ha despertado suspicacia por las cifras que reporta el sistema de salud diariamente.

"Estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como el otro, no da molestia en la garganta como también es notorio, no quiere decir que es no tenga esto o quien lo tenga ya es diagnóstica no es orientador, dado que la gripa más mocosidades, molestia por aquí y tos, pero tos diferente no es tos seca, son detalles que los médicos deben considerar porque como dije al principio hay acciones de las alergias, hay acciones clínicas, médicas, enfermedades de otras bacterias, el frío como tal".

Detalló que, en estas fechas, el frío influye en las células pulmonares y se desarrollan enfermedades respiratorias por lo que los médicos tratantes deben considerar toda esta sintomatología y diferenciar entre acciones de alergias, de tipo bacteriano o virus, y ante cualquier sospecha o duda realizar una prueba para detectar Covid-19.

"Una prueba para detectar que tiene el virus. No va a ser práctico ni necesario ver si tiene Ómicron o no tiene, eso corresponde a posteriori, cuando se reconozca la información de mayor número de casos", apuntó.