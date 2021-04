Inicia caravana de Salgado Macedonio hacia la CDMX

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, inició una caravana hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), en Ciudad de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aprobó devolverle su caso al órgano electoral y haga una nueva interpretación sobre la sanción aplicada que derivó en el retiro de su candidatura.

Minutos antes de las seis de la mañana, Félix Salgado llegó al Asta Bandera de Acapulco, donde ya era esperado por sus seguidores, acompañado del secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.

Salgado Macedonio confió en que se le regresará su candidatura a la gubernatura y pidió respeto a su derecho a ser votado, ya que "ninguna legislación puede estar por arriba de la Constitución".

Añadió que al INE no le compete quitarle su candidatura, además de que cuestionó cómo resolvería el órgano electoral su sustitución en caso de ratificar el retiro, porque ya no hay tiempo para un nuevo registro por la ley electoral.

"Su (departamento de) fiscalización (del INE) me multa, adelante, acepto la multa, acepto la amonestación pública. Pero lo que no acepto es que nos quite la candidatura, no puede el INE sustituir a la voluntad de un pueblo", expresó Salgado Macedonio.

La caravana de al menos 50 autos salió de Acapulco rumbo a Chilpancingo; luego pasará por Iguala, donde acampará en la explanada municipal y este domingo partirá a la sede del INE en Ciudad de México, donde esperará la resolución de la revisión de su caso.

CON INFORMACIÓN DE:

MVS Noticias