INE rechaza suspender giras de ´corcholatas´ de Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó, con el voto mayoritario de los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell, la solicitud de suspender las giras de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, argumentando que forman parte del proceso interno de Morena.

La consejera presidenta Claudia Zavala señaló que estas giras son actos anticipados de precampaña para las elecciones presidenciales de 2024, pero Montaño y Bell consideraron que no hay elementos suficientes y que el asunto debe ser analizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.

El proyecto presentado a los consejeros, en respuesta a una queja de un diputado de Movimiento Ciudadano, proponía suspender las giras por considerarlas actos proselitistas.

Sin embargo, Rita Bell argumentó que corresponde a la Sala Especializada realizar un estudio a fondo, ya que el proyecto no tomó en cuenta un acuerdo de comisión del 16 de junio.

Jorge Montaño defendió que suspender las giras rompería con los principios de estudio de la prueba y que el asunto debería ser remitido a la Sala Regional Especializada.

Afirmó que las giras no son actos proselitistas, ya que los políticos de Morena ya no ocupan cargos públicos y no se ha demostrado la presencia de personas no afiliadas a Morena en los eventos.

Jaime Rivera y Dania Ravel expresaron preocupación por los actos de proselitismo que podrían afectar la contienda electoral de 2024. Ravel destacó que la ley establece tiempos específicos para las precampañas y campañas políticas, y prohíbe actos de posicionamiento previos.

A pesar de las advertencias de Zavala y Ravel, la Comisión decidió no otorgar medidas cautelares y remitir el asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.