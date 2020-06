INE costoso y nunca garantizó elecciones limpias: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) nunca garantizó elecciones limpias y su operatividad era costosísima.

"Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible hacer un fraude. Un día vamos a presentar la estructura del INE y lo que cuesta", subrayó.

Calificó al instituto como un "aparato costosísimo, el más caro del mundo", por lo que adelantó va a presentar la estructura de este Instituto para conocer más a detalle de estos excesos.

En referencia al próximo proceso electoral del 2021 el Mandatario señaló que trabajará para que se respete la libertad de los ciudadanos.

"Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadana años a elegir libremente a sus dirigentes; ya sé que existe el INE, no me voy a meter, pero estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, y recuerden que una de las reformas que se llevaron a cabo fue convertir el fraude electoral en delito grave.

Advirtió que "el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel, y es en serio. Nosotros padecimos mucho por el fraude y el país se estancó por la antidemocracia porque la democracia es competencia, son contrapesos, cuando hay democracia nadie se siente absoluto, en ningún nivel de la escala, y el que esté en el gobierno tiene que esperarse en hacer bien las cosas porque si no en la elección futura pierde su partido, por eso es buena la democracia".

López Obrador enfatizó que se acabaron los fraudes electorales, aunque reconoció que esto no será logro del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).

"Cómo le vas a entregar el registro a quien no cumplió con los requisitos legales, nada más porque te lo pidieron desde arriba, como sucedía antes; cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y te haces de la vista gorda".

El tema del INE sirvió como contexto para señalar que, así como el INE y el Conapred, existen otros organismos se crearon para poder saquear y simular que se atendía a la gente, pero era "pura pantalla, pura simulación".

"Entonces, vamos a ir aquí dando a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta al pueblo, porque muchos de esos organismos ni los conoce la gente, no sabe la gente y mucho menos sirvieron, no hicieron nada; al contrario, los crearon para que se simulara (...)".