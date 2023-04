Indignas e inmorales; reacciona AMLO a comentarios sobre su salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es indigno e inmoral las versiones que circularon en torno a su aislamiento, calificando de degradante la actitud de varios opositores y comunicadores, a lo que agregó que, aunque ya concluyó su tratamiento médico, los doctores le recomendaron reposo y que trate de no fatigarse mucho y tomar mucha agua.

"Terminé ya mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba, salí bien, ya negativo, de todas maneras los médicos recomiendan reposo, ya terminé mi tratamiento médico nada más que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua, eso además es lo que recomiendan para covid y otras enfermedades y yo también lo recomiendo, el estar tomando y tomando agua, hidratar el cuerpo".

López Obrador nuevamente refirió que el domingo pasado se desmayó porque se le bajó la presión por deshidratación, entre la agenda de su gira y la gripe que presentaba.

Aseguró que todavía le falta continuar con la transformación del país.

"A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación entre otras cosas, la fatiga y la gripa por Covid y me faltaba agua, entonces es lo que recomiendan. Acerca del reposo, sí voy a descansar, lo hago, me da tiempo pero tengo una misión que cumplir ya falta poco, es hasta septiembre como un año cinco meses".

fp