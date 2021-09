Inaugurará AMLO sucursales de Banco del Bienestar en alcaldías de CDMX

Desde Palacio Nacional, dijo que el banco del Bienestar es "para que a gente en estas sucursales del Banco del Bienestar pueda recibir lo que por derecho y justicia les corresponde, que los adultos mayores reciban sus pensiones, las niñas, niños con discapacidad, los estudiantes sus becas, en fin".

El mandatario mexicano dijo que ya están construidas más de mil y se está realizado el equipamiento de sus instalaciones, pero estimó que para el 2022 quedarán terminadas dos mil 700 sucursales en todo el país.

"Va a ser el banco con más sucursales en el país y sobre todo va a ser el banco con sucursales en los pueblos más apartados, porque ahora hay sucursales de bancos sólo en las cabeceras municipales, y eso no en todas las cabeceras, es decir, no en todos los municipios de México hay sucursales de bancos y ahora va a haber en todo el país".

Visitará más la CdMx

Al dar detalles sobre la gira que hará esta tarde-noche por la alcaldía Xochimilco, para supervisar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, López Obrador dijo que no realiza tantas giras de trabajo en la Ciudad de México, porque los citadinos cuentan con mayor información además de que se aplican todos los programas sociales del Gobierno Federal, a diferencia del resto de las entidades federativas.

"Es que aquí está la sede del Poder Ejecutivo, aquí está el Palacio Nacional, esta es la capital de la República, aquí estamos el mayor tiempo aquí en la Ciudad de México. Yo creo que los ciudadanos de la capital tienen acceso a más información que otros ciudadanos, porque aquí se concentran la mayoría de los medios de información convencionales y también las redes sociales, que se usan mucho, de modo que hay mucha información.

Además, "porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se comprometió a realizar recorrer las alcaldías de la ciudad capital.

"Sí vamos a visitar más la ciudad. Hoy precisamente tenemos un acto en la Ciudad de México, creo que en Xochimilco, con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro", comentó.