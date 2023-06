IMSS-Bienestar garantiza derecho a la salud: gobernadores

En Palacio Nacional, Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, destacó que el mundo y México enfrenta un periodo de transición de enfermedades que son costosas y complejas, por lo que cobra sentido la nueva definición de la salud como un derecho universal.

Refirió que el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador, es dar atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social.

Advirtió que los pasivos que se tenían en todos podrían provocar riesgos para todo el país, por lo que la federalización de nóminas genera beneficios para los estados.

Por su parte, Lorena Cuéllar de Tlaxcala, dijo que se han otorgado plazas a médicos y enfermeras, además de que se recibieron a 101 médicos especialistas cubanos, y 57 médicos residentes con formación en diversas especialidades.

"Gracias a la visión de nuestro presidente, en menos de dos años Tlaxcala ha logrado avanzar más en el sector salud que en muchas décadas", dijo la gobernadora.

Indira Vizcaíno de Colima, afirmó que un político que no se conmueva, y no asuma como prioridad que no haya gente que muera por enfermedades curables, y que pierda su salud por no tener dinero para recibir atención médica, no es alguien que se merezca estar en el servicio público.

Manifestó que cuando inició el IMSS-Bienestar fue uno de los primeros en firmar el convenio, pues no se trata de quién tiene las plazas laborales, sino que haya abasto de medicamentos, que haya acceso a la salud y que las instalaciones del sistema sean las mejores.

