Calderón se lamenta por deceso de niña en IMSS; Epigmenio Ibarra le recuerda Guardería ABC

La trágica muerte de una niña en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha generado indignación y acalorados debates entre figuras políticas y sociales.

El incidente ocurrió el martes 11 de julio en el Hospital General de Zona No. 18 en Playa del Carmen, donde Aitana, una niña de 6 años que se encontraba recuperándose de dengue, perdió la vida. Victor "F", el camillero encargado de trasladarla, ahora enfrenta una investigación por homicidio culposo.

Un video que muestra cómo el cuerpo de Aitana quedó atrapado en el elevador se difundió en redes sociales, generando consternación en numerosas personas, incluido el expresidente Felipe Calderón.

¿QUÉ SE DIJERON?

Calderón optó por no compartir el video, pero expresó su opinión sobre el incidente. En su cuenta de Twitter, escribió: "No retuiteo a @ferbelaunzaran para no divulgar la foto de la niña Betsabé Domínguez, que murió en el hospital del @Tu_IMSS, por respeto a ella y a sus familiares. Pero si reproduzco su texto porque refleja la indignación de todos".

"Una niña de seis años murió prensada en el... — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 11, 2023

La respuesta del productor de Argos, Epigmenio Ibarra, no se hizo esperar.

Dirigiéndose a Calderón, le reprochó su cinismo y lo responsabilizó de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, donde murieron 25 niñas y 24 niños.

Ibarra mencionó que la guardería estaba subrogada a una prima de la esposa de Calderón y lo acusó de corrupción y nepotismo.

Añadió que la justicia eventualmente sacará a Calderón de su escondite.

Me indigna, me encabrona su cinismo sr. @FelipeCalderon. Por corrupción y nepotismo usted es corresponsable de la muerte de 25 niñas y 24 niños en la GuarderiaABC que subrogó a una prima de su esposa. Tuitea desde su escondite del que,más temprano que tarde,lo sacará la justicia. https://t.co/qz1qrTovJB — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) July 12, 2023

Epigmenio Ibarra recientemente sostuvo un debate con la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien aspira a ser candidata a la presidencia en 2024 por el frente opositor.

Durante su participación en el programa de Ciro Gómez Leyva, Ibarra criticó a la senadora, afirmando que mostró poca preparación y demasiada prisa, y le recomendó que no se muestre débil, urgida y poco consistente.