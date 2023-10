Huracán Otis: confirma AMLO 39 muertos tras impacto en Guerrero (+Video)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó acerca de las labores que el Gobierno federal está realizando en Guerrero tras el paso del huracán "Otis", el cual ya dejó 39 muertos y 10 desaparecidos.

A través de un video en el que se sumaron por llamada los secretarios de Marina, Defensa Nacional, Seguridad, Gobernación y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, López Obrador acusó a expresidentes y dueños de medios de comunicación de desinformar a la población.

"Hay mucha desinformación, mucha politiquería, quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales, zopilotes, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos y que hubiesen muchos muertos para culparnos y sacar ellos raja", dijo en un videomensaje difundido la tarde de este sábado desde Palacio Nacional.

Al exhibir un mensaje del expresidente Vicente Fox en el cual escribió en la red social X, antes Twitter, "chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no", López Obrador lamentó sus expresiones: "es de pena ajena".

"No solo es él, así está Calderón y los dueños de los principales medios de información que han enviado a sus reporteros estrellas para hacer reportajes. hablando de que no hay atención para la gente, de que está todo fuera de control y que se está detenido a los que quieren ayudar con despensas, puras mentiras, y además hablando de muchos muertos, ahí está el hijo de Krauze", dijo el Presidente al reiterar que son "puras mentiras y hay desinformación" sobre las afectaciones del huracán "Otis" en Guerrero.

Luego de estos señalamientos, pidió a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, que informara lo más actual del huracán "Otis".

La Secretaria detalló, vía telefónica, que el número de fallecidos subió a 39, 29 de ellos varones y 10 mujeres, quienes presuntamente murieron de asfixia por sumersión, además de informar de 10 reportes de personas desaparecidas.

De las 39 víctimas mortales dijo que aún no han sido identificadas. También informó que por parte de la Secretaría de Bienestar se ha mandado a mil servidores de la Nación, quienes están haciendo el censo casa por casa.

Entregan despensas

Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que asumió las tareas de reconstrucción en Guerrero, mencionó que la repartición de despensas inició desde ayer y a la fecha hay 8 mil 170 despensas entregadas en las colonias más afectadas y 16 mil 80 litros de agua. Se espera que lleguen este sábado 20 mil despensas más.

También informó de la instalación de dos centros de acopio, uno en Acapulco y otro en Chilpancingo; además de los puentes aéreos siguen funcionando.

Sobre los saqueos y robos, el General informó que hay una estrategia para evitar estos incidentes y aseguró que hay 14 mil 700 elementos de las Fuerzas Armadas y hoy se incorporan 2,300 más, mil de la Guardia Nacional y 1,300 de la Marina.

Aeropuerto Internacional de Acapulco reanuda operaciones

El Almirante José Rafel Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Martina, detalló acerca de la situación en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el cual ya está operando desde el día jueves y hay una comunicación normal entre la Ciudad de México y Acapulco. "El día de ayer llegaron nueve vuelos, tres vuelos civiles y seis de las secretarias. Hoy arribarán tres vuelos de Salud".

Agregó que en vuelos diurnos está funcionando, pero en la noche no porque no se ha restablecido al 100 por ciento la electricidad.

Sobre este tema de la electricidad, el Presidente confirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido en un 60 por ciento el servicio eléctrico y del sistema de telefonía informó que el ingeniero Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, apoyaría para restablecer este servicio.

En el tema económico, el Presidente agregó que tuvo una reunión con el Secretario de Hacienda y el titular del SAT para hablar con los bancos y entregar créditos a empresarios que perdieron sus negocios, también dijo que ya hablaron con las aseguradoras, las cuales se comprometieron a entregar el 40 por ciento adelantado del monto que esté asegurado y el resto estará sujeto a las revisiones que exigen las normas.

La Gobernadora Evelyn Salgado, quien se sumó a la llamada, agradeció la sensibilidad del Presidente y el apoyo al estado de Guerrero.

Por último, López Obrador envío un mensaje a la gente de Acapulco: "No van a quedarse desamparados, vamos a apoyar a todos los que perdieron sus viviendas, sus enseres, sus aparatos y vamos a apoyar con despensas y alimentos, se van a ampliar los programas de Bienestar".

Prometió que estarán informando y contrarrestando toda la información "tendenciosa de toda la gente irresponsable, de malas entrañas, conservadores que solo piensan en ellos y no les interesa el prójimo".

Explicó que él se encontraba en la Ciudad de México coordinando todas las acciones y si es necesario se trasladará a Guerrero. "No quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes, lo más importante son los hechos, no palabras".