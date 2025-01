"Hubo desencuentros con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México", reconoce Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció que hubo "desencuentros" con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar porque registró opiniones sobre el país que no le correspondían. Sin embargo, aseguró que fue un alejamiento con el Embajador, no de las relaciones con el vecino país.

"En el último periodo hubo desencuentros con el embajador, uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición, pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México", comentó.

Este 7 de enero, Ken Salazar dejará México tras concluir su periodo como representante del gobierno de Joe Biden. El diplomático se va alejado de la administración de Claudia Sheinbaum tras las criticas que hizo por la Reforma Judicial, a la estrategia de seguridad. Esto incluso originó que la comunicación tuviera como intermediario al canciller Juan Ramón de la Fuente.

En "La Mañanera del Pueblo", la mandataria destacó que que entre México y Estados existe una relación bilateral que incluye temas económicos, de migración, seguridad, cultura y amistad, sin embargo, consideró que hay temas que solo le corresponden al gobierno mexicano.

"Hay muchísimos temas, pero a él no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial como lo hicieron otros embajadores en su momento. Incluso Canadá lo hizo y después ya no, entonces ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo", comentó.

En los más de tres años que estuvo en el país pasó de ser un diplomático cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a una marcada distancia con la administración federal.

El otro tema que generó diferencias fue la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, de la cual, insistió Sheinbaum, sigue sin haber certeza sobre cómo fue el operativo para su detención y si hubo o no injerencia del gobierno de Estados Unidos en México.

"Nunca quedó claro y no ha quedado claro cuál fue la participación de Estados Unidos, porque más allá de la persona el tema central es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México", indicó.

Salazar llegó en septiembre de 2021 y, desde sus primeros minutos en territorio mexicano, manifestó su intención de trabajar por la prosperidad de ambos países. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum se despide reconociendo sus desencuentros.

Donald Trump eligió esta semana al coronel en retiro Ronald, un ex boina verde con amplia experiencia en el aparato de inteligencia de Estados Unidos, como embajador en México.

Sheinbaum ha confiado en encontrar puntos en común para contener las amenazas de Trump; sin embargo, la presidenta mexicana ha insistido en que habrá "cooperación, no subordinación" y que espera un "trato de iguales" del próximo interlocutor de la Casa Blanca. Tras una serie de trámites y protocolos, se espera que Johnson aterrice en México en los primeros meses de 2025.

Por otro lado la mandataria informó que la embajada de México en Estados Unidos ya recibió invitación para la toma de protesta de Donald Trump, pero que todavía no se sabe si habrá invitación para los mandatarios de los países.