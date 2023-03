Acusa AMLO complicidad de autoridades de Chihuahua en caso de ´El Chueco'

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido en relación a la muerte de 'El Chueco', y afirmó que esto fue posible debido a la complicidad y tolerancia de las autoridades locales de Chihuahua.

López Obrador señaló que en la zona de Creel y Urique, donde actuaban estos grupos criminales, había total impunidad. También se descubrió que esta persona era el patrocinador de un equipo de béisbol.

"Uno de los fallecidos, de los sacerdotes asesinados, lo conocía porque le dice, no hagas esto o no me hagas esto y le llama por su apodo y aún así lo ejecuta", mencionó el presidente.

Afirmó que se tomarán medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Sierra de Chihuahua, como se ha hecho con la protección de la Guardia Nacional en el Metro.