Horario de Verano: diputados posponen posible eliminación para la próxima semana

Cabe destacar que el próximo domingo 3 abril —antes de que se dé el debate en la Cámara de Diputados— se adelantarán una hora los relojes en México, con motivo del horario de verano.

Sobre el aplazamiento del tema, el diputado que propuso eliminar el horario de verano, Gerardo Fernández Noroña, indicó que se acordó que a más tardar sea el próximo lunes cuando se discuta.

Noticia Relacionada Este jueves se decide si sigue o no el Horario de Verano en México

El diputado del PT señaló que la próxima semana, se tendrán en San Lázaro las opiniones de las secretarías de Energía, de Economía y de Salud, en torno a la posible eliminación del horario de verano

"Se acordó que a más tardar el próximo lunes deberíamos tener la opinión de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud".

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, presentó desde hace algunas semanas una propuesta para derogar dicho programa que modifica el horario y obliga a retrasar una hora los relojes, pues en su opinión altera la salud de las personas y no genera ahorros importantes en materia energética.

"Presente la iniciativa para eliminar el Horario de Verano y volver a los husos horarios existentes. Planteó que no haya modificaciones de horario cada seis meses esto, desde mi punto de vista, genera alteraciones graves a la salud de la población y estarlo haciendo permanentemente pues, yo no he visto nunca ninguna evaluación seria que tengan ahorros importantes en materia de electricidad, que tenga un impacto económico positivo".

Consideró que modificar el huso horario es un acto de subordinación obsequiosa con el gobierno de Estados Unidos relacionada con el manejo de su economía y su mercado accionario y por tanto no haya razón alguna para mantener el Horario de Verano.

Por su parte, la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, propuso también una iniciativa similar, al sostener que el Horario de Verano no ha influido en el crecimiento del país, por lo que su propuesta establece que, de aprobarse la eliminación del Horario de Verano, el decreto entraría en vigor el primero de enero de 2023.

A su vez, la legisladora de Morena, Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, propuso también derogar el Horario de Verano.

Sostuvo que esa medida nunca ha sido aceptada por los pueblos indígenas. Sostuvo que al interior de sus comunidades se genera un conflicto pues se tienen que adaptar a dos horarios distintos. Uno cuando están en su comunidad y otro cuando están en la ciudad; eso genera incertidumbre en muchas circunstancias pues no solo el descontrol social, sino también tiene repercusiones laborales, sociales y jurídicas.









https://www.sdpnoticias.com/mexico/horario-de-verano-diputados-dejan-para-la-proxima-semana-su-eliminacion/