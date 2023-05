Hombre que lanzó a perro a aceite hirviendo alcanzaría hasta 6 años de prisión

Rosa Icela Rodríguez resumió los reprobables hechos en los que un hombre luego de discutir con un carnicero, arrojó a un perrito de la calle en una cazuela con aceite hirviendo en Tecámac, dijo que se está trabajando para conseguir la orden de aprehensión contra el responsable, también mencionó que el delito sería maltrato animal, con una pena que abarcaría de 3 a 6 años de cárcel.

La razón para abordar el tema debido a que diversas asociaciones de protección animal y la población en general han denunciado mucho este acto y han hecho bastante eco de ello en redes.

"Vamos a dar con él, porque esta acción no debe ser y debe tener una sanción ejemplar"

Confirmó que la identidad del responsable que fue compartida en redes sociales si es correcta y que la Fiscalía del Estado está actuando de manera confidencial para determinar si ya se ejecutó la orden de aprehensión contra él.

Detalló que ya mantuvieron contacto con las autoridades del Edomex y que están en la mejor disposición para apoyar en la captura de este individuo, que, de acuerdo a sus palabras, actuó con una "crueldad infinita"

Asimismo, aseguró que en los próximos días habría jornadas de concientización para el maltrato animal en la población.

"Vamos a dar con él, porque esta acción no debe ser y debe tener una sanción ejemplar, esto no es posible; así no es la conducta de un ser humano contra un animalito", sentenció Rosa Icela.

Acerca de su proceso legal comunicó que analizará el juez sobre su castigo y que habrá que revisar las demás acciones que cometió el presunto responsable, por las que también puede ser imputado.

AMLO se pronuncia al respecto

"Sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida, tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y el amor a los animales"

El mandatario exhortó a la población al cuidado y amor de los animales y la naturaleza, sobre fortalecer los valores morales "sólo siendo buenos podemos ser felices" recalcó

Finalizó declarando que se iba a relizar la revisión del artículo acerca del maltrato animal y si es lo suficientemente eficaz para el castigo o si hace falta reformar la legislación e incluso si se puede convertir en una Ley Federal.