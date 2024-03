"Hemos ahorrado miles de millones de pesos en beneficio del pueblo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de éste lunes 18 de marzo, llamó a los mexicanos a llevar una forma de vida más austera, para ahorrar agua, luz y de paso contribuir al medio ambiente.

El presidente reiteró que no se debe derrochar, ya que parte de la crisis mundial se debe al despilfarro.

Y el mandatario recordó campañas publicitarias de antaño, que dijo hay que recordar: "Ahorra un poco, apaga un foco", así como había un anuncio con un actor, "que decía: Ciérrale!".

El presidente López Obrador, dijo que es necesario recordar y ahorrar recursos, dijo, "no se salía de casa sin apagar la luz, no desperdiciar". Instó a no

tener más de lo necesario.

El titular del Ejecutivo federal, manifestó que México tiene una gran herencia de civilizaciones milenarias, "y es lo que nos hace fuertes y nos protege de calamidades, es lo que convierte a Mexico en una potencia cultural en el mundo".

Abundó que la felicidad es estar bien con todos: ahorremos: "Vamos a fortalecer una forma de vida austera".

Indicó que su administración no hay corrupción: "No lujos y todo lo ahorrado en beneficio del pueblo, hemos ahorrado miles de millones de pesos".

En mayoría de hogares, dijo, llega por lo menos un apoyo, hay una mejor distribución del presupuesto.