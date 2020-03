Héctor Herrera reconoce le falto preparación al llegar a Europa

Luego de su paso por el Porto y ahora en el Atlético de Madrid, Héctor Herrera reconoció que sufrió para ganarse un lugar, pues cuando arribó al futbol europeo reconoció que le había faltado preparación previa, pues aseguró que en un principio "ni veía la pelota".

"Si yo en su momento hubiera sabido que me tenía que preparar mejor para llegar de mejor manera a Europa lo hubiera hecho, pero no me di cuenta hasta que estaba allá.

"Cuando llegué a Europa sabía que tenía que prepararme mejor porque no me iba a dar. Te puedo decir que llegué al Porto con Diego (Reyes) y yo dije: 'Creo que él no va a jugar nunca aquí'. Yo veía y tenían mucha calidad, eran fuertes, el futbol era muy rápido; yo ni veía la pelota. Si hubiera sabido que iba a ser tan difícil me hubiera preparado antes con gimnasio, tácticamente, técnicamente y todo", destacó en entrevista con Telemundo Deportes.

Además, el mediocampista colchonero destacó las cualidades que tienen el balompié extranjero en comparación al mexicano y aseguró que a éste le falta consciencia sobre la competencia y preparación que se requiere para destacar.

"Creo que al futbolista mexicano no se le hace esa conciencia de que si quiere competir con los mejores tiene que prepararse con los mejores. Que a lo mejor a la gente no le gusta escucharlo o al futbol mexicano, pero la verdad estamos muy lejos del nivel de futbol de Europa", expresó.

