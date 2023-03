¿Hasta qué edad se debe entregar pensión alimenticia a los hijos?

Entre a pensión alimenticia entran diferentes aspectos, desde la comida hasta la educación para proporcionarles oficio, arte o profesión; ¿pero hasta qué edad debe dárseles esta manutención?

A través de un medio de comunicación digital que consultó al abogado, Jorge Erasmo Báez Pérez, licenciado en Derecho y especialista en materia de amparo, la pensión alimenticia no concluye cuando los hijos cumplen la mayoría de edad.

"Los padres están obligados a dar pensión a sus hijos hasta los 18 años, sin embargo, en caso de que estén estudiando, están obligados a seguir dándoles para sus estudios, siempre y cuando su edad sea acorde para el grado que están cursando". Asegura el licenciado Erasmo.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos mayores de edad no desaparecía solo porque éstos llegasen a la edad de 18 años, ya que su necesidad no se satisfacía automáticamente por esa circunstancia.

Así que, si tienes planeado dejar de pasar pensión sin los cumplimientos requeridos, piénsalo dos veces, pues no hacerlo te traerá consecuencias.

La pensión alimenticia abarca:

Comida Vestido Habitación Asistencia en caso de enfermedad Gastos para la educación primaria y proporcionarle algún oficio, arte o profesión.

¿Cómo sancionan el incumplimiento de la pensión alimenticia?

El Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimenticias, que tiene como objetivo terminar con la evasión de las obligaciones de los deudores alimentarios a través de sanciones administrativas.

Por lo que, los padres que no cuenten con un certificado de no inscripción en el registro, no podrán realizar trámites y procedimientos como:

Licencia o permiso para conducir

Pasaporte

Documento de identidad

Contraer matrimonio

Participar como candidatos a cargos de elección popular

Participar como aspirantes a jueces, magistrados