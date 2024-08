Habrá acuerdo con campesinos: AMLO sobre bloqueo en la autopista México-Puebla

Durante su conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador exhortó a los manifestantes que mantienen un bloqueo en la autopista México-Puebla a no preocuparse por los pagos.

Afirmó que a todos se les va a indemnizar, además que se va a reconocer el daño que les causaron gobiernos pasados.

"Somos responsables, pero para reparar ese daño nosotros tenemos una normatividad y hay una oficina de avalúo que es la que define cuánto se tiene que pagar, cuánto se paga en el caso de la compra de un terreno o por el derecho de vía.

"Entonces qué está pasando, que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos. Sí tienen derecho, si es un asunto justo no se preocupen, esta instancia es profesional, no el Indavi, no actúa de manera mafiosa.

"Actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares o beneficiar al gobierno y por es a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer sus derechos".