Gobierno perfila ajustes a la Jornada de Sana Distancia

Ante la proximidad de la fase 3 de transmisión del COVID-19, la noche de este lunes el gobierno federal anunciará modificaciones a la Jornada Nacional de Sana Distancia, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Lo que vamos a anunciar son unas modificaciones, no me quiero adelantar, lo vamos a decir por la noche, vamos a informar detalles sobre lo que existe ya de adaptación, reconversión hospitalaria, que nos van a dar mucha confianza de lo que ya está preparando el sistema de salud, y también algunas adaptaciones para hacer más efectiva esta Jornada de Sana Distancia", dijo a medios.

Tras asistir a la reunión del Consejo de Salubridad General en Palacio Nacional, afirmó que esta será una epidemia larga, por lo que insistió en que el llamado del gobierno a los ciudadanos es "quédate en casa", para evitar la transmisión.

"Vamos a llegar hasta agosto, hasta septiembre, pero depende de nosotros. Lo que necesitamos es que no haya muchos contagios, para que cuando estemos en la fase 3, podamos atender a todas las personas enfermas", dijo.

Argumentó que, si hay una transmisión extensa de contagios, el sistema de salud no aguantará, pese a que en México ya se reconvirtieron hospitales y se amplió la capacidad hospitalaria a través planes con las secretarías de la Defensa y de Marina.

"El éxito es no tener demasiadas personas enfermas al mismo tiempo (...) Lo que necesitamos es lo que se le llama técnicamente administrar el riesgo: en lugar de que se enfermen todos al mismo tiempo, reducimos el número de contagios y se van enfermando poco a poco. Que quede muy claro: no es posible detener la epidemia de golpe, pero lo que sí es posible es que no se contagien todos al mismo tiempo; si las personas están en casa, todas y todos van a poderse atender oportunamente", dijo.

El Consejo de Salubridad General sesionó este lunes en Palacio Nacional, con el propósito de definir las medidas que se aplicarán durante las fases 2 y 3 de transmisión del COVID-19.

Hasta la noche de este domingo, el virus había causado la muerte de 20 personas y 993 contagios, según las cifras de la Secretaría de Salud federal.

Tras dos horas de reunión, los secretarios se retiraron prácticamente sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, pues aseguraron que serán los voceros quienes informen sobre las decisiones que se ejecutarán.