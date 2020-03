Gobierno no miente sobre coronavirus en México: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno mienta sobre la situación del coronavirus en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario recordó que todos los días se ofrece información sobre el desarrollo de la enfermedad en el país.

"No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, imagínense si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, qué no hubiera salido ya", expresó.

Actualmente las autoridades federales reconocen 7 casos de coronavirus en territorio nacional, además de 37 sospechosos.