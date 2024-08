"Gobierno federal no realizará descuentos a trabajadores del Poder Judicial en huelga": López Obrador

En su conferencia mañanera de éste viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno no pedirá que se realicen descuentos salariales a trabajadores del Poder Judicial en huelga, por la reforma judicial, ya que, eso lo determinará el Consejo de la Judicatura Federal:

"Nosotros sostenemos que son libres para manifestarse, no tienen nada que temer".

Y abundó:

"Debe haber información, pero si se da a conocer eso, pues van a hablar de que es una persecución, se van a convertir en victimas no, no no, nada es lo mismo acerca de sus sueldos es muy clara la legislación, de que si alguien opta por la huelga cualquier trabajador no recibe su salario por eso al final, cuando se terminan la huelga, se discute y eso lo saben muy bien los integrantes del Poder Judicial, pero le corresponde resolverse al Consejo de la Judicatura Federal, y no vamos nosotros a pedir que les hagan descuentos, al contrario, nosotros sostenemos que son libres para manifestarse, que no tienen nada que temer, no hay represión de ningún tipo, nada más es que tomen en cuenta de que ya hay un juez, que es el pueblo de México, que no lo ignoren para que no les pase, hace poco más de dos meses porque el conservadurismo suele sostener que el pueblo no existe".