Gobierno federal detecta irregularidades y casos de corrupción en el Infonavit

Con reforma a la Ley del Infonavit, se protegerán los recursos de los trabajadores, aseguró director general





Luego de dar a conocer serias irregularidades y corrupción en la operación del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, director general aseguró que la propuesta de reforma a la Ley del Instituto, dará mayor transparencia, protegerán los recursos de los trabajadores y evitará la corrupción.

En su exposición en la conferencia mañanera , el funcionario explicó ampliamente los diversos esquemas de corrupción que se detectaron en el Infonavit, los cuales involucran notarios, despachos, peritos valuadores y funcionarios del Instituto; créditos prácticamente impagables, viviendas que se vendías más de mil veces y falta de vigilancia de la autoridad superior, lo que fomentó la corrupción y desvirtuó el objetivo del Infonavit que es el derechos a la vivienda de los trabajadores.

Las propuestas de reforma a la Ley del Infonavit, informó, está enfocada en crear un "sistema de vivienda con orientación social", es decir, que contemple crédito barato y suficiente; desarrollo de vivienda y arrendamiento social con opción a compra, informó del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Aseguró que mantiene el esquema tripartita en los Organos de Gobierno; se homologa el esquema de gobierno corporativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Director General queda como representante ejecutivo y será nombrado y removido por quien ostente el cargo de el o la presidenta de la República.

Con el cambio en la Ley , enfatizó Romero Oropeza, se eliminan también las Direcciones Sectoriales (de Trabajadores y Empresarial), que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero si prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República; Asamblea,Consejo, Comités y Comisiones, de los integrantes de los Sectores, que actualmente oscilan entre los 60 y 90 mil pesos por cada asistente en cada sesión.

Indicó que al existir tres direcciones en el Instituto se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces, dado que solo realizan observaciones administrativas irrelevantes y no atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando.

Romero Oropeza comentó que con la Reforma a ley de Instituto permitirá un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes de los trabajadores y evitará que se presenten casos de corrupción.

Con la reforma, afirmó, no solo va a existir una responsabilidad directa trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que se permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Octavio Romero denunció que tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuestos a la fiscalización de la ASF, al grado de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit ampararse contra sus resolutivos.

Con varios ejemplos de corrupción, el funcionario dijo que los trabajadores no llegan a estar informados de distintos fraudes porque hay quienes no hacen uso de su Fondo de Vivienda y algunos no saben que tienen ese dinero y muchas veces caen en manos de "coyotes" que se aprovechan de su desconocimiento.

Tanto el director general del Infonavit como la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraron en la conferencia mañanera del Pueblo que se están haciendo las investigaciones y que se harán las denuncias correspondientes contra los involucrados.