'En gobierno de Calderón se encubría a delincuentes para atacar a otros'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo indica que en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se protegía a delincuentes para atacar a otros.

" Lo que creo es que hay cosas que no se pueden ocultar, incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero"

López Obrador dijo que Felipe Calderón tiene que demostrar que si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero.

Al señalar el jefe del Ejecutivo Federal que hay que esperar, no hay que adelantar vísperas porque ayer el director editorial del Universal, salió a decir "que yo era el que estaba promoviendo todo esto, yo con Ken Salazar, nunca he hablado del tema, desde luego ni con el presidente Biden".

Nuevamente Obrador reitera sus tres hipótesis en el juicio del exsecretario de Seguridad:

Hipótesis

1.- García Luna es inocente y le fabricaron delitos. 2.- Le van a probar cosas, lo van a juzgar, pero no lo vinculan con Calderón. 3.- Sí lo sabía Felipe Calderón y sí había complicidad.

Hay que esperar insisto en la conclusión de todo el proceso, es muy importante que se trate el tema, que no se oculte para lo que sostengo siempre.

Es cuestión de reconstruir toda la historia, lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México, la corrupción, que no haya impunidad y que también se atiendan las causas de la inseguridad y la violencia.

"Que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, bienestar, que haya esperanzas, que nadie tome el camino de conductas antisociales [...] eso es lo que estamos haciendo y se va avanzando y es contrario al pensamiento autoritario, y que muchos sostienen que lo que falta es mano dura, medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia y el mal con el mal".