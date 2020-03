Gobierno continúa sin censurar difusión de nota roja y feminicidios

El subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta Saucedo, aseguró que el gobierno federal garantiza la libre expresión de las ideas y no se censura a nadie.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de que funcionarios federales pidieron a los medios de comunicación que evitaran hablar de temas como feminicidio, Ricardo Peralta tachó de falsos estos señalamientos y mencionó que respeta la labor periodística, pero se debe verificar la información para evitar caer en noticias falsas.

Cabe destacar que la periodista Laura Castellanos publicó una columna en el diario Washington Post donde asegura que el gobierno, a través de la subsecretaria de Gobernación, ha intentado disminuir la difusión de noticias sobre violencia contra las mujeres.

"No se debe de pagar por emitir noticias falsas y pareciera que esta nota es así, pues no se dieron la molestia de confirmar la información con el que lo haya dicho, ni con su servidor, pues en lo personal siempre me he mostrado dispuesto a hablar de cualquier tema", apuntó.

Peralta Saucedo refirió que en esta administración se ha garantizado el derecho social a la libertad de expresión, pues a su juicio, en el pasado existía la censura y se le llamaba la atención a quienes se mostraban en desacuerdo con las acciones de los gobernantes, sin embargo, mencionó que este gobierno es diferente.

El Subsecretario de Gobierno de la Segob refirió que cuando ocurre algo así, existe una sentencia social, pues la gente identifica las noticias que son falsas y detecta cuando existe una campaña mediática.

"Se debe de alentar la labor del periodismo libre, sana, con ética, por supuesto que se tiene que seguir alentando".

CON INFORMACIÓN TOMADA DE EL ECONOMISTA: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-no-pidio-a-medios-de-comunicacion-evitar-la-difusion-de-nota-roja-y-feminicidios-Segob-20200311-0056.html