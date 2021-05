Gobernador de Tamaulipas se queda sin fuero; FGR tomará el caso

Andrés Manuel López Obrador , Presidente de México, dijo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca , ya no cuenta con el fuero constitucional y será la Fiscalía de la República (FGR) a quien le corresponderá actuar en este caso.

"No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte, si ya resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede, la solicitud de amparo del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar", recalcó.

-Entonces ya no tiene fuero, se le cuestionó.

"No, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia", subrayó.

Bajo el argumento de "por notaria y manifiesta improcedencia", el viernes pasado la SCJN desechó un recurso presentado por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero de García Cabeza de Vaca, quien es acusado de nexos con el narcotráfico y por actos de corrupción.

