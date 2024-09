Gerardo Fernández Noroña denuncia agresión e intento de robo en el AICM: ¿Qué pasó?

El senador Gerardo Fernández Noroña, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de una agresión física y verbal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según su relato, un ciudadano intentó arrebatarle su celular, lo que desencadenó un altercado.

El incidente ocurrió la mañana del viernes 20 de septiembre, cuando Fernández Noroña se encontraba en la sala de espera de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En su cuenta de Instagram, el senador compartió un mensaje detallando el ataque:

"Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente".