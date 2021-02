Genera ingresos con videojuegos: conoce todo sobre las apuestas de League Of Legends

El mundo de las apuestas cada vez se diversifica más; y aunque no lo creas, llega hasta el ámbito de los videojuegos. Específicamente para los e-Sport del género MOBA tal como sucede en el caso de League Of Legends. Desde que salió al mercado en el año 2009, cautivó a millones de jugadores; y no es para menos, puesto que implica reto y emoción. ¿Deseas conocer más sobre como se llevan a cabo sus apuestas? Veamos todo lo que necesitas saber del tema.

En primer lugar, debes saber que league Of Legends es un juego online en donde 5 contendientes se enfrentan a otros 5 del equipo contrario. El equipo que logre destruir al "Nexo" en 3 de 5 partidas, gana el que tenga la mayoría de ellas. Hasta ahí todo parece sencillo, pero la realidad es que implica muchísimos más factores de lo que se cree. Uno de ellos es el nivel del personaje, la habilidad de los jugadores, el rating de ganadas o perdidas, etc.

Dichos factores son tomados muy en serio por la comunidad de apostadores de League Of Legends. Analizan a cada equipo que estará en cada partida, y fijan sus apuestas en los principales casinos online. Entre ellos, Betway, Bumbet, Pinnacle y muchos más. En cada uno de ellos, la cuota de dinero que se puede obtener al ganar la apuesta varía.

Existen varios tipos de apuestas dentro de los casinos para League Of Legends

Por ejemplo, si el equipo tiene un alto rating de ganadas, la porción de dinero a recibir se reduce. En el caso contrario, si gana tu equipo y esta tenía menor rating, recibirás un mayor porcentaje. ¿Qué otras maneras existen de ganar dinero en LoL, además de adivinar quien ganará? Son muchas:

Adivinar en que escenario cierto equipo ganará la partida.

Apostar por el campeón que haga Pentakill por primera vez.

¿Quién ganará el total de las partidas?

Claro, las condiciones de las apuestas varían según el casino que hayas escogido. En rivalry.com ofrecen muchísimas opciones para el apostador. De esa manera podrás siempre tener cierta oportunidad de generar ingreso. Solo será cuestión de analizar al máximo cada elemento de la partida.

Y antes de finalizar, queremos destacar que muchos buenos equipos de LoL provienen de Corea. Aunque no es una regla fija, si deberías considerarlo antes de efectuar una apuesta. Además, ten en cuenta que aquellos equipos cuyos 5 miembros hablan el mismo idioma, tendrán mejor comunicación. Por ende, habrá un mejor desempeño durante la partida.

Como puedes ver, League Of Legends ha dejado de ser un simple juego online para convertirse en un centro total de entretenimiento, y centro de apuestas para casinos en línea. ¿Qué te parece si tomas el riesgo? vale la pena, puesto que tendrás la oportunidad de divertirte viendo las partidas y generar dinero. Procura efectuar las apuestas únicamente en los casinos mencionados, puesto que ofrecen seguridad y son conocidos a nivel global. Eso sí, ten en mente que como en todo tipo de apuestas, puedes perder.