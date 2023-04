García Cabeza de Vaca puede participar en proceso electoral de 2024: abogado

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podrá participar en la vida política y cumplir con sus aspiraciones en el proceso electoral 2024, al no existir limitantes jurídicas que se lo impidan, de acuerdo con el abogado Javier Collado Zuarth.

En conferencia virtual desde el Comité Directivo Estatal del PAN estatal, su representante legal aseguró que todo fue una conspiración para desestabilizar el Estado y abrirle la puerta al crimen organizado.

Asimismo rechazó las recientes acusaciones que hizo Santiago Nieto, y lo acusó de haber fabricado delitos junto al actual mandatario estatal Américo Villarreal Anaya, para manchar su imagen y removerlo como Gobernador constitucional.

"Desde el año 2020, pretendían desestabilizar al Estado quitando al Gobernador, es público que existen carpetas de investigación en contra de Sergio Carmona, Mario Delgado y de otros personajes más de la vida de Tamaulipas, donde ellos se apoderaron de las aduanas del país con el ánimo de inundar de combustible y huachicol a la República Mexicana sin el pago de los impuestos correspondientes. Esta investigación existe en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas y también en la Fiscalía General de la República", declaró Collado.

Estamos decididos a darle rumbo y dirección a México, somos más lo que queremos un país seguro y con oportunidades para todos.

Me declaro públicamente aspiracionista como millones de mexicanos, para lograr un México mejor.

Vamos todos unidos, #MéxicoNosNecesita.#MéxicoConCabeza pic.twitter.com/fc8WJQAc7q — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 26, 2023

Por ello, decllaró que al concluir el proceso de investigación se irán a prisión por cada uno de los delitos cometidos, mientras que Cabeza de Vaca tiene a salvo sus derechos políticos.

"Al no existir un procedimiento en su contra, él está libre de ejercer sus derechos políticos", esto en caso que Acción Nacional decida que es el perfil para buscar la Presidencia de la República en el 2024.

"No lograron quitar al ex gobernador porque la ley nos asiste, el derecho nos asiste y sobre todo la verdad nos asiste. No tenemos nada que ocultar, este procedimiento acabará en muy poco tiempo. Y el señor Francisco García Cabeza de Vaca, esperará la línea de trabajo que siempre ha tenido por el bien de México" concluyó.

A finales de febrero, García Cabeza de Vaca consiguió un triunfo en los juzgados cuando un Juez federal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. La FGR impugnó la decisión pero por ahora, a pesar de todas las acusaciones en su contra, el exgobernador no tiene impedimentos legales.