Fundamental que Fiscalías mejoren investigaciones y resultados: Ebrard

Como parte de su Plan ANGEL, el aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard señaló que es necesario que cada una de la Fiscalías en el país mejoren las investigaciones que realizan y, con base en eso, obtengan mejores resultados.

Este miércoles, desde Aguascalientes, el excanciller continuó con su recorrido de defensa y promoción de la 4T, a las que, en combinación con los logros alcanzados, se suma el anhelo de alcanzar el México más seguro de nuestra historia.

"Llevo un recorrido ya casi de un mes y por doquier es lo que me han planteado como principal preocupación, quizá con la salvedad de Mérida", agregó.

Plan ANGEL, fiscalías, SCJN y Guardia Nacional

En ese sentido, Marcelo Ebrard dijo que, consciente de que la tecnología no lo es todo en materia de seguridad, el exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal ha aclarado desde el principio que el Plan ANGEL se sustentará en varios pilares.

Entre ellos, recordó que se contemplan, además de nuevas tecnologías, una inversión en materia social, reforma al Poder Judicial, crecimiento de la Guardia Nacional y un aumento en la capacidad de investigación de las fiscalías.

Precisamente en el caso de las fiscalías comentó la necesidad de aumentar la capacidad de multiplicar por cinco, pues actualmente sólo se investiga el 15 por ciento de delitos como feminicidios y homicidios.

Al multiplicarlo por cinco se elevarán los resultados positivos hacia la sociedad.

Relató que cuando Andrés Manuel López Obrador lo invitó a ser el jefe de la Policía tenía una certeza: "El primer atributo del mando es el valor. El último que se baja de un barco que se hunde es el capitán; no es el primero que brinca".

Y agregó que nada más le pidió algo al hoy Presidente: "Déjame hacer lo que yo creo que se tiene que hacer. Porque si me van a mandar a otra gente a decir qué hacer, eso sí no lo voy a aceptar. Si acepto la responsabilidad, tengo el mando".

"Tenemos que proponernos ser el México más seguro de la historia. Quien no se proponga grandes metas, que por favor no se presente, porque es como proponer la mediocridad", pidió.

"A mí me lo enseñaron de chiquito, mi papá, ´si vas a hacer algo, hazlo bien, hijo. Si no, no lo hagas´. Medias tintas no sirven y menos en esta materia", expresó.