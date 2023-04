Fuerzas Armadas de México son espiadas por el Pentágono, acusa AMLO

Sobre denuncias de espionaje con Pegasus a abogados de Centro ProDh, el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que es inteligencia y no espionaje.

Asimismo López Obrador anuncia que se va a cuidar información de la Sedena y Marina porque "estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA"

"No vamos a convertir en mártir a espías o empleados de agencias extranjeras".

En ese mismo contexto el jefe del Ejecutivo Federal aseveró que el cuidado de información de la Sedena y Marina es por cuestiones de seguridad nacional.

"Se respeta porque lo venimos haciendo, no se puede utilizar ninguna acción de investigación, de inteligencia si no hay una orden judicial", luego de que la Corte resolvió este lunes que militares ya no podrán intervenir llamadas y asegura que la revista Proceso recibe información de agencias extranjeras.

Nuevamente vuelve asegurar que el empresario Claudio X. González recibe dinero del gobierno de Estados Unidos y dijo que agencias de EU "quieren mandar", por lo que empiezan a filtrar información "para debilitarnos políticamente", "El pueblo apoya a la Sedena, a la Marina y a la Guardia Nacional"

El mandatario federal dice que "estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, sobre información filtrada de agencias extranjeras".

/CT