Frente Amplio copia proceso de selección de Morena, acusa Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, acusó al PRI, PAN y PRD, quienes se han unido bajo el nombre de Frente Amplio por México, de imitar el proceso de selección de su candidato presidencial que lleva a cabo su partido.

En una conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Ebrard declaró: "El método del bloque conservador, PAN, PRD y PRI, lo que están haciendo es simplemente copiar lo que Morena hace. Van tarde y no tienen ideas propias, porque lo que he visto, lo que he alcanzado a ver, es muy similar a lo que nosotros hemos estado haciendo".

El ex canciller afirmó que tienen derecho a presentar el método que deseen, pero añadió: "El liderazgo, el tiempo y las ideas las tiene Morena".

Ebrard mencionó que habrá que esperar para ver si ellos mismos cumplen con sus propias normas y continuó criticando a los tres partidos de oposición.

"Lo que se ha visto es que el PRD está en vías de extinción, PAN y PRI han ido perdiendo estados. Entonces, más que hablar yo, lo están hablando los ciudadanos. Lo que yo veo es un respaldo popular mayoritario a Morena porque están brindando los resultados que la gente desea", dijo Ebrard.

El aspirante presidencial de Morena reveló que enviará al Consejo Nacional de su partido algunas observaciones sobre los eventos de otros aspirantes a liderar la defensa de la Cuarta Transformación, en particular Claudia Sheinbaum, donde se ha detectado acarreo y un gasto excesivo.

"Estamos contabilizando todo, porque contradice lo que han firmado. Malu (Micher) lo presentará en el partido. No es porque busque conflictos, sino porque se deben cumplir los acuerdos que hemos firmado. Dicen que no habrá desperdicio de recursos, pero es evidente que en esos eventos hay derroche. La gente lo está viendo, cada tipo de campaña tiene un costo, eso es algo evidente", comentó Ebrard.

Asimismo, anunció que a partir de la próxima semana presentará un informe de gastos semanal para transparentar el uso de los cinco millones de pesos otorgados por Morena a los cuatro aspirantes.

Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo en un hotel de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard presentó diez propuestas ciudadanas que ha recopilado durante su primera semana de recorridos en el país.

Entre ellas destacan la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación, el aprovechamiento del agua para superar la desigualdad, igualdad de oportunidades para el sector primario (pescadores y ganaderos), la implementación de un Sistema Universal de Salud, apoyo a las mujeres, obras de infraestructura para conectar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Tizayuca, la Ley General de las Juventudes, un programa de mejora e inversión en barrios populares, y la protección de la flora y fauna.