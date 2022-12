Fiscalía de la CDMX dará seguimiento al caso de la Narvarte, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber visto el documental "A plena luz: El caso Narvarte" y mencionó que, si existe una denuncia sobre el caso, la Fiscalía de la Ciudad de México será ella quien le dé seguimiento, ya que dice tenerle toda la confianza a la fiscal, Ernestina Godoy.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que tiene posturas diferentes, con respecto a los periodistas que pidieron parar el hostigamiento en las mañaneras, "formaron parte de un régimen que, yo sostengo, se dedicó a saquear a México".

Asimismo, el mandatario manifestó que algunos periodistas en su momento guardaron silencio, cuando se estaba saqueando a México, "lo que significó la guerra contra el narcotráfico" y los acusó de "masacres" en los sexenios pasados.

Dice que ahora que se está llevando a cabo la Cuarta Transformación, se sienten ofendidos los que gozaban de los privilegios, cómo también los dueños de medios de comunicación y periodistas.

Subrayó que la transformación es hacer a un lado la corrupción y todo lo ahorrado es entregarlo a los más necesitados.

El mandatario, sin saber si fue en el sexenio de Peña o Calderón, cuenta que hay una foto "en donde convoca a todos los medios de información para guardar silencio" por la guerra contra el narcotráfico.

López Obrador puntualizó que hay medios de comunicación que pueden seguir atacándolos, pero no tienen autoridad moral, expresó que su gobierno no se reprime a ningún medio de comunicación, no lo harán y ni lo han hecho.

Los llama a qué estén "serenos" y "tranquilos", sin que se enfurezcan.

Dice que no pierde la esperanza de que al paso del tiempo vayan cambiando, se vayan serenando y vayan cambiando su proceder porque eso es lo que ayuda más al país.