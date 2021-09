fgr_y_fge,_responsables_del_seguimiento_a_denuncias_contra_los_yunes:_amlo

Al cuestionarlo sobre la presunta impunidad por la que ha sido señalada la familia Yunes , cuyos miembros han sido denunciados por diversos delitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede meterse, ya que la Fiscalía de Veracruz y la General de la República son independientes y autónomas.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal, dijo que lo que se puede hacer frente a las denuncias que existen es que las instancias judiciales involucradas "den a conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y porque no se les ha dado curso, que informen, eso es lo que podemos hacer".

¿Usted tenía información acerca de estas denuncias?, le cuestionó Imagen del Golfo.

"Sí, pero tengo información, pero yo no puedo meterme, no me corresponde. La Fiscalía es independiente, es autónoma; ¿a quién le corresponde? Al fiscal, él es que tiene esta responsabilidad.

