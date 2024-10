"FGR no investiga a Rubén Rocha por caso del Mayo Zambada": Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, adelantó que siguen en espera de información que pidieron a las autoridades de Estados Unidos, a través de la "solicitud de asistencia jurídica internacional", sobre el caso de Sinaloa.

Durante su intervención en la conferencia matutina, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, comentó que las autoridades de Estados Unidos "nos han contestado algunas cosas. Hay que seguir insistiendo pero la información va a ir saliendo en las audiencias".

Gertz Manero señaló que el delito se cometió en México, que fue un secuestro y que implica una serie de datos que están esperando por arte de las autoridades para completar el expediente y seguir con la investigación.

"Nos han informado una parte pero falta otra que es fundamental. Como por ejemplo por qué llegó en avion clonado y por que no fue detenido el piloto. Eso es lo que estamos pidiendo", enfatizó.

Esa persona llegó por avión a Estados Unidos y las entradas están reglamentadas de acuerdo con la Ley y se identifica el avión que traía matriculas clonadas y también al piloto por que nadie puede entrar sin registro.

El funcionario dijo que con respecto a las acusaciones que se han hecho del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , sobre este caso, "no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas necesarias. Cuando sea procedente la vamos a hacer , pero no podemos adelantarnos".

"Es inconstitucional y lo saben": Claudia Sheinbaum a ministro Gonzáles Alcántara Carrancá

Lo que están haciendo los ministros es inconstitucional y ellos lo saben, aseguró la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la propuesta que presentó el ministro Juan Luis Gonzáles Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la N, SCJN, donde declara "procedente parcialmente" a la acción de inconstitucionalidad contra la Reforma al Poder Judicial, impulsada por los partidos de oposición.

En la conferencia matutina, la Presidenta enfatizó, "no nos adelantemos, vamos a esperar el resultado de la votación porque los ministros conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionales del derecho saben que no es correcta esta propuesta que presenta el ministro".

Sobre las renuncias de los jueces dijo que las renuncias obedecen a que la propia reforma planea que si renuncian podrán tener sus "haberes de retiro", que contemplan importantes cantidades de dinero.