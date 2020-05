FGR investiga asesinato de ex funcionario de Peña Nieto ligado a Operación Zafiro

En diálogo circular con la prensa el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto y respondió que el caso lo está atendiendo tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la de Chihuahua por su posible relación con la llamada "Operación Zafiro", investigación por el presunto desvío de recursos federales a campañas políticas del PRI.

Aclaró que este asesinato de ninguna manera debe celebrarse y dijo que "esto no es justicia, eso es barbarie, eso es inhumano."

Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene injerencia en este asunto, a menos que la FGR lo solicite. "No podemos ser oficiosos y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad, de evitar el escándalo".

"No deben de darse a conocer este tipo de cosas si no hay una investigación de por medio, una solicitud de una institución, cuidar lo del debido proceso y sobre todo cuidar la dignidad de las personas. Y no significa impunidad, significa no politizar los casos, no sacar raja político-electoral, partidista", puntualizó.

Concluyó diciendo que en su gobierno no se fabricarán delitos para hacer a un lado a los opositores, cómo lo hacían en administraciones pasadas, "eso nunca o vamos a hacer nosotros por principios, por convicción, por ideales".

Hay que recordar que el ex funcionario de Peña Nieto fue asesinado junto con cuatro familiares en el fraccionamiento Las Brisas, ubicado en el municipio de Temixco en el estado de Morelos.