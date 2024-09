Fertilizantes entregados por Plan Nescafé aumentan la productividad de los caficultores

El café, considerado un "cultivo estratégico" por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, representa el sustento principal para más de 500 mil productores en 480 municipios de México. No obstante, como en cualquier actividad agrícola, la clave para el crecimiento de la industria radica en la producción. En este contexto, el uso adecuado de fertilizantes en los cafetales ha emergido como un factor crucial para los caficultores mexicanos.

Entendiendo la importancia de mejorar la producción para aumentar los ingresos de los agricultores, Nestlé México, bajo la dirección de Fausto Costa, ha enfocado sus esfuerzos en brindar apoyo a los caficultores a través de su programa "Plan Nescafé". Desde hace más de diez años, esta iniciativa ha beneficiado a cerca de 20 mil agricultores afiliados al programa mediante diversas acciones, contribuyendo al desarrollo del sector cafetalero.

Desde 2019, el Plan Nescafé ha financiado a costo cero la entrega de 2,115 toneladas de fertilizante a caficultores afiliados en Chiapas y Veracruz, con una inversión total de 27 millones de pesos. Este apoyo ha significado un ahorro importante para los productores, quienes han visto reducidos sus gastos entre 9,564 y 11,131 pesos por año, lo que representa aproximadamente entre el 10% y el 12% del gasto promedio anual de un hogar rural.

Pero el Plan Nescafé no se limita solo al suministro de fertilizantes. Una parte esencial de este programa es la entrega de plántulas de café robusta y arábica, las cuales han sido desarrolladas por el Nestlé Institute of Agricultural Sciences y validadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Estas variedades mejoradas no solo son más resistentes a plagas y enfermedades, sino que también han permitido a muchos agricultores duplicar la productividad de sus cultivos. En algunos casos, el aumento en la producción ha llegado hasta un 85%.

La combinación del uso adecuado de fertilizantes y la plantación de estas variedades mejoradas ha generado un incremento significativo en la productividad de los caficultores. Los costos por tonelada de café producido han disminuido en un 8%, mientras que las utilidades por hectárea han aumentado entre un 30% y un 117%.

Nestlé México ha invertido más de 360 millones de pesos en la producción y distribución de estas plantas, entregando hasta la fecha más de 35.3 millones de plantas de café robusta y 31.2 millones de café arábigo. Esta inversión no solo busca fortalecer la producción, sino también garantizar la sostenibilidad de los cultivos y mejorar la calidad de vida de los caficultores.

Aunque México ocupa el décimo lugar en la producción mundial de café, según datos de Statista, detrás de gigantes como Brasil, Vietnam y Colombia, iniciativas como el Plan Nescafé permiten a los productores mexicanos competir en un mercado global cada vez más exigente. Enfrentando retos como las plagas y las fluctuaciones en el clima, la mejor opción para los caficultores es apostar por la productividad, y el Plan Nescafé se posiciona como una solución efectiva para enfrentar estas adversidades.