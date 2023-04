¡Atento! Esta es la fecha limite para que te paguen el reparto de utilidades

Gracias a la Ley Federal de Trabajo, en México, todos los trabajadores cuentan con el derecho de poder recibir parte de las ganancias que su empresa o contratista generan en el último año, a eso se le llama reparto de utilidades.

La cantidad que cada persona recibe depende de diversos factores, como:

El tipo de contrato

Cuanto generó

En qué cantidad de tiempo.

La fecha limite para recibir dicha prestación depende si laboras en una empresa o con una persona física.

Por ejemplo, si laboras en una empresa, tu reparto de utilidades debe estar cubierto a partir del primero de abril hasta el 30 de mayo.

Por otra parte, si tu patrón es una persona física, el periodo de utilidades es del primero de mayo al 29 de junio.

¿Qué hago si no lo recibo?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si la empresa o el patrón con quien laboras no cumple dicho pago, o lo hace de forma incompleta, tienes hasta un año para poder reclamarlo, no importa si aun laboras o no en dicho lugar.

Así mismo, puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o denunciar enviando un correo a inspeccionfederal@stps.gob.mx.