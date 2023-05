FBI entrena a elementos de la Sedena y FGR contra el fentanilo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran entrenando a elementos de las fuerzas mexicanas, para hacer frente a la lucha contra el fentanilo.

Este grupo élite está conformado por 103 elementos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales, en la tercera semana de este mes, participaron en un taller.

Además del tema del fentanilo, en este taller también se abordó la trata de personas y el tráfico de armas, así como lo relacionado con las operaciones multijurisdiccionales contra objetivos prioritarios, redes financieras y de distribución en México y Estados Unidos.

Dicha capacitación estuvo a cargo de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales en el Extranjero del Departamento de Justicia, el FBI, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.

FBI investiga a cárteles mexicanos

Por las redes del tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos, actualmente el FBI mantiene abiertas 380 investigaciones en contra de dos organizaciones criminales mexicanas: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

Debido a ello, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así como un equipo de la FGR, sostuvieron una reunión con líderes de la Embajada de Estados Unidos enfocada a los retos binacionales del tráfico de fentanilo, armas y personas.

En medio de esto, el pasado 15 de mayo, agentes de US Army y US Navy llegaron a México, done realizaron visitas a las instalaciones de la Secretaría de Marina y la Isla Santa Margarita, en Baja California Sur, para la preparación de futuros ejercicios.

Por su parte, 43 elementos de la Sedena viajaron a Washington para ser capacitados en temas de amenazas regionales, cárteles transnacionales, rutas del fentanilo, desmantelamiento de laboratorios clandestinos, aduanas claves, modus operandi de grupos criminales, migración irregular y trata.